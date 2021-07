Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Escrime : démonstration et initiation Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Escrime : démonstration et initiation Bagnoles de l’Orne Normandie, 29 août 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. Escrime : démonstration et initiation 2021-08-29 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 18:00:00

Organisé par la Team ENE (Epée Normandie Excellence). Les jeunes athlètes de la Team ENE vous convient à venir découvrir l'escrime lors d'une après-midi d'initiations et de démonstration. Vous êtes encadrés par de jeunes sportifs de haut-niveau pour vous faire tester ce sport où stratégie, tactique, habileté et malice sont vos alliées pour toucher vos adversaires. Vos rêves de Zorro, Pirates des Caraïbes ou de Star Wars vont prendre vie. Accessible à tous dès 4 ans. Gratuit. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.
tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 https://www.bagnolesdelorne.com/
dernière mise à jour : 2021-07-22 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l'Orne

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville 48.55869#-0.4169