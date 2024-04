Escrapade en Arden’ Salle polyvalente Bairon et ses environs, samedi 21 septembre 2024.

Escrapade en Arden’ Salle polyvalente Bairon et ses environs Ardennes

Rendez-vous au salon 100% scrapbooking, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h30.Au programme créateurs, boutiques et partenaires, ateliers animés, démos, expositions…Entrée 2€Restauration rapide et buvette sur place. Possibilités de logement.org. Scraptapage

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Salle polyvalente Lac de Bairon

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est scraptapage08@yahoo.com

