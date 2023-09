Le Bazar des mômes : Charlie et le IIIIIIIIIIIIIIIIIIYU Escpace culturel Lucien Mounaix Biganos, 21 mars 2024, Biganos.

Biganos,Gironde

Charlie et le IIIIIIIIIIIIIIIIIIYU, par la Cie La Petite Fabrique

Avec Hadrien Rouchard et Stéphanie Cassignard.

Texte de Martin Bellemare.

Mise en scène : Betty Heurtebise

Gratuit.

A partir de 7 ans..

2024-03-21 fin : 2024-03-21 . EUR.

Escpace culturel Lucien Mounaix Rue Pierre de Coubertin

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Charlie et le IIIIIIIIIIIIIIIIIIYU, by Cie La Petite Fabrique

With Hadrien Rouchard and Stéphanie Cassignard.

Text by Martin Bellemare.

Directed by Betty Heurtebise

Free admission.

Ages 7 and up.

Charlie et le IIIIIIIIIIIIIIYU, de Cie La Petite Fabrique

Con Hadrien Rouchard y Stéphanie Cassignard.

Texto de Martin Bellemare.

Dirección: Betty Heurtebise

Entrada gratuita.

A partir de 7 años.

Charlie und der IIIIIIIIIIIIIIYU, von der Cie La Petite Fabrique

Mit Hadrien Rouchard und Stéphanie Cassignard.

Text von Martin Bellemare.

Regie: Betty Heurtebise

Kostenlos.

Ab 7 Jahren.

