Événement HEC/ESCP sur l’Economie Sociale Mardi 16 janvier 2024, 18h00 ESCP Business School sur inscription

Début : 2024-01-16T18:00:00+01:00 – 2024-01-16T20:00:00+01:00

Dans le prolongement de la conférence sur les sciences de l’économie sociale organisée en 2021 avec le soutien de la Commission européenne, un groupe de chercheurs et d’experts réputés dans le domaine de l’économie sociale ont uni leurs efforts pour publier l’ouvrage Social Economy Science: Transforming the Economy & Making Society More Resilient, Oxford University Press

Cet ouvrage, devenu une référence en la matière, illustre la manière dont l’économie sociale recherche l’innovation pour l’impact, agit en tant qu’agent de changement et forme des partenariats avec les entreprises, l’administration publique et les citoyens.

Les auteurs montrent comment ces efforts renforcent la résilience de la société et transforment l’économie pour relever les défis de la durabilité.

Marieke Huysentruyt, Professeure associée en stratégie et directeur académique du S&O Inclusive Center (HEC Paris), et Gorgi Krlev,Professeur associé en développement durable (ESCP Business School), sont heureux de vous inviter à participer à une conversation le 16 janvier à 18h00 au Campus Montparnasse de l’ESCP, à Paris 15ème (3 Rue Armand Moisant).

Au cours de cet événement, ils présenteront leurs résultats et engageront une discussion sur les sujets suivants :

Pourquoi les acteurs sociétaux devraient-ils s’inspirer de la science de l’économie sociale pour relever plus efficacement les défis du développement durable ?

Comment pouvons-nous soutenir et accroître l’influence de l’économie sociale ?

AGENDA

18h00 : Brève présentation et réflexion sur le livre :

Marieke Huysentruyt, Professeure à HEC Paris Professeure & Gorgi Krlev, Professeur à l’ESCP

18h15 : Réactions et débat :

Un représentant de la Commission européenne (à confirmer)

Amal Chevreau-Bahij, Chef de l’Unité des études, Division de l’économie sociale et de l’innovation, OCDE

Jacques Berger, Directeur Action Tank Entreprise & Pauvreté

Guillaume Desnoes, Président de la Communauté des Entreprises à Mission et co-fondateur d’Alenvi, Compani, Biens Communs

Modérateur du panel : Krisztina Tora, Responsable du développement des marchés au Global Steering Group for Impact Investment (GSG)

19h15 : Temps d’échange et cocktail

Nous nous réjouissons de votre participation et de vos contributions à ce dialogue constructif.

ESCP Business School 3 Rue Armand Moisant, 75015 Paris