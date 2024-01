Course de caisses à savon Escout, dimanche 19 mai 2024.

Escout Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 07:30:00

fin : 2024-05-19 18:30:00

L’association Loisirs et Culture prépare la seconde édition de la Course de Caisses à savon à Escout !

Vous les attendiez avec impatience… elles arrivent ! Descente les fous du volants !

Une piste de 700m ! Appel aux bricoleurs et aux pilotes.

Buvette, repas sur réservation.

7h30 : Accueil des caisses, contrôle, inscription et paiement

9h30/ 10h: briefing des commissaires et véhicules de remontées

Départ de la crouse, entre 10h et 10h30 : manche d’essai et 1ère manche en suivant

Entre 12h30 et 13h30 : repas

14h/14h30 : reprise de course jusqu’à 18h

Podium et remise des prix au plus tard à 18h30.

Venez nombreux ! Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés (adulte/ jeune, mono place ou biplace). Un classement sera organisé pour l’originalité de la caisse par un jury de 4 personnes désignées par l’organisateur.

En cas de pluie, l’événement sera annulé.

Escout 64870 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn