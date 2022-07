Escoussans en fête Escoussans Escoussans Catégories d’évènement: Escoussans

Gironde

Escoussans en fête Escoussans, 30 juillet 2022, Escoussans. Escoussans en fête

Escoussans Gironde

2022-07-30 13:30:00 – 2022-07-31 Escoussans

Gironde Escoussans 18 EUR Les 30 et 31 juillet, le village d’Escoussans est en fête !

Ce week-end festif commence avec un concours de pétanque le samedi dès 13h30, suivi d’un repas dansant à partir de 20h et d’un feu d’artifice. Pensez à réserver votre repas avant le 25 juillet.

Le dimanche après-midi, à partir de 15h, participez au concours de belote puis, à 19h, au lâcher de ballon qui viendra clôturer ce week-end en beauté. Les 30 et 31 juillet, le village d’Escoussans est en fête !

Ce week-end festif commence avec un concours de pétanque le samedi dès 13h30, suivi d’un repas dansant à partir de 20h et d’un feu d’artifice. Pensez à réserver votre repas avant le 25 juillet.

Le dimanche après-midi, à partir de 15h, participez au concours de belote puis, à 19h, au lâcher de ballon qui viendra clôturer ce week-end en beauté. Les 30 et 31 juillet, le village d’Escoussans est en fête !

Ce week-end festif commence avec un concours de pétanque le samedi dès 13h30, suivi d’un repas dansant à partir de 20h et d’un feu d’artifice. Pensez à réserver votre repas avant le 25 juillet.

Le dimanche après-midi, à partir de 15h, participez au concours de belote puis, à 19h, au lâcher de ballon qui viendra clôturer ce week-end en beauté. Comité des Fêtes Escoussans

Escoussans

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Escoussans, Gironde Autres Lieu Escoussans Adresse Escoussans Gironde Ville Escoussans lieuville Escoussans Departement Gironde

Escoussans Escoussans Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escoussans/

Escoussans en fête Escoussans 2022-07-30 was last modified: by Escoussans en fête Escoussans Escoussans 30 juillet 2022 Escoussans Gironde

Escoussans Gironde