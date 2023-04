Challenge Sportif d’Escou Route du Stade, 3 juin 2023, Escou.

L’association Animation et Loisir d’Escou organise une nouvelle fois cette année un Challenge Sportif composé de 5 épreuves (course d’orientation urbaine, trail, épreuve suprise, bike & run et chasse aux balises).

Si vous êtes intéressé pour participer, veuillez remplir le bulletin d’inscription et joindre l’un des 3 numéros de téléphones renseignés.

Le Comité des Fêtes d’Escou fera parti de cette journée et qui sait peut-être aussi en tant que vos adversaires.

Sur place : Buvette, repas possible le soir au marché des producteurs et douche..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Route du Stade Stade

Escou 64870 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association Animation et Loisir d’Escou organizes again this year a Sports Challenge composed of 5 events (urban orienteering, trail, surprise event, bike & run and beacon hunt).

If you are interested in participating, please fill in the registration form and join one of the 3 phone numbers given.

The Comité des Fêtes d’Escou will be part of this day and who knows maybe also as your opponents.

On the spot: refreshment bar, possible meal in the evening at the farmers’ market and shower.

La asociación Animation et Loisir d’Escou organiza un año más un Desafío Deportivo que consta de 5 pruebas (carrera urbana de orientación, trail, prueba sorpresa, bike & run y búsqueda de balizas).

Si está interesado en participar, rellene el formulario de inscripción y póngase en contacto con uno de los 3 números de teléfono indicados.

El Comité des Fêtes d’Escou formará parte de esta jornada y quién sabe si también como tus adversarios.

En el lugar: bar de refrescos, posible comida por la noche en el mercado de agricultores y ducha.

Der Verein Animation et Loisir d’Escou organisiert auch in diesem Jahr wieder eine sportliche Herausforderung, die aus fünf Wettkämpfen besteht (städtischer Orientierungslauf, Trail, Überraschungswettkampf, Bike & Run und Jagd nach Markierungen).

Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und fügen Sie eine der drei angegebenen Telefonnummern bei.

Das Comité des Fêtes d’Escou wird an diesem Tag teilnehmen und wer weiß, vielleicht auch als Ihr Gegner.

Vor Ort: Getränke, Mahlzeiten auf dem Bauernmarkt und Dusche.

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn