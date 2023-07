Le Marché itinérant des Baronnies ESCONNETS Esconnets, 9 juillet 2023, Esconnets.

Esconnets,Hautes-Pyrénées

Le marché itinérant des Baronnies.

Marché fermier et artisanal.

Restauration sur place, ambiance musicale

A vos paniers, prêts, consommez local..

2023-07-09 15:00:00 fin : 2023-07-09 20:00:00. .

ESCONNETS Village

Esconnets 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



The travelling market of the Baronnies.

Farmers’ and craftsmen’s market.

Catering on the spot, musical atmosphere

To your baskets, ready, consume local.

El mercado ambulante de las Baronnies.

Mercado de agricultores y artesanos.

Restauración in situ, ambiente musical

Prepare sus cestas, coma local.

Der Wandermarkt der Baronnies.

Bauern- und Kunsthandwerksmarkt.

Verpflegung vor Ort, musikalische Umrahmung

Auf in die Körbe, fertig, lokal konsumieren!

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65