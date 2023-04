Tournoi de poker freeroll ESCONDEAUX, 15 avril 2023, Escondeaux.

Le comité des fêtes d’Escondeaux organise un tournoi de Poker Freeroll

Avec de nombreux lots à gagner.

Possibilité de restauration sur place.

Places limitées.

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 . EUR.

ESCONDEAUX Salle des fêtes

Escondeaux 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



The festival committee of Escondeaux organizes a Poker Freeroll tournament

With many prizes to win.

Possibility of restoration on the spot.

Limited places

La comisión de fiestas de Escondeaux organiza un torneo de póquer Freeroll

Con muchos premios para ganar.

Posibilidad de catering in situ.

Plazas limitadas

Das Festkomitee von Escondeaux organisiert ein Poker-Freeroll-Turnier

Mit zahlreichen Preisen, die es zu gewinnen gibt.

Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu essen.

Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-04-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65