Vide-grenier Dimanche 4 juin, 08h00 Escondeaux

Inscriptions par téléphone uniquement

3€ le mètre linéaire à l’intérieur tables fournies ( sans chaises) et 2,50€ le mètre linéaire à l’extérieur tables et chaises non fournies.

Arrivé des exposants à partir de 5h.

Café offert à tous les exposants.

Escondeaux 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00

