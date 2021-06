3ème Festival Humour en Périgord DORDOGNE, 24 juillet 2021 15:00-24 juillet 2021 17:30, Escoire.

24 et 25 juillet Entrée libre 0633741169

Le record du monde du 20m21 lancé à vélo le samedi et journée dessi/caricature le dimanche

PROGRAMME DU SAMEDI 24 JUILLET : ça roule, ma poule !

15h00 pétantes : Début de la tentative de record du monde du 20m21 lancé à vélo.

Journée parrainée par Jacques Bossis, équipier (entre autres) de…Bernard Hinault. Il a porté le maillot jaune dans le Tour de France 1978 (année où il fut aussi champion de France de poursuite).

17h30 : remise des récompenses et apéro !

PROGRAMME DU DIMANCHE 25 JUILLET : on caricature à tour de bras !

(avec quelques dessinateurs triés sur le vélo…)

9h33 : Café d’accueil

10h01 : Ouverture des portes

11h12 : Dictée contrepétante par Patrick François

11h48 : Discours et apéro !

12h34 : Fermeture des portes et repas des participants

14h08 (si tout va bien) : Réouverture des portes

15h00 : Conférence de Didier Dubout

17h14 : L’heure des raies qu’on panse…

17h58 : Fermeture du salon et arrivée d’air chaud !

Organisation : Association Humour et Culture (dite H.E.C…)

4 Allée des Chênes 24420 ESCOIRE

Contact au 0633741169

En partenariat avec le Conseil Départemental de la Dordogne, l’agence locale du Crédit Agricole de Trélissac et la mairie d’Escoire.

Avec le soutien de l’Académie Alphonse Allais et de l’association HAHAHA EDITIONS

Info plus : une table sera prévue pour rendre hommage à Alain Bernard…

DORDOGNE ESCOIRE 24420 Escoire Dordogne

samedi 24 juillet – 15h00 à 17h30

dimanche 25 juillet – 10h00 à 17h30