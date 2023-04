Soirée d’hiver au Domaine de Ferrant 1202 route de Galice, 6 octobre 2023, Esclottes.

Soirée chaleureuse avec une ambiance jazzy , (concert jazz à confirmer) au Domaine de Ferrant avec ses vins ..

2023-10-06 à ; fin : 2023-10-06 22:00:00. EUR.

1202 route de Galice Domaine de Ferrant

Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Warm evening with a jazzy atmosphere, (jazz concert to be confirmed) at the Domaine de Ferrant with its wines.

Cálida velada con ambiente jazzístico (concierto de jazz por confirmar) en el Domaine de Ferrant con sus vinos.

Herzlicher Abend mit jazzigem Ambiente , (Jazzkonzert wird noch bestätigt) auf der Domaine de Ferrant mit seinen Weinen.

Mise à jour le 2023-03-16 par OT du Pays de Duras – CDT47