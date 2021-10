Nantes Amphi Kerneis Loire-Atlantique, Nantes Esclaves sur le sol de France, une histoire oubliée ? Amphi Kerneis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Esclaves sur le sol de France, une histoire oubliée ? Amphi Kerneis, 12 novembre 2021, Nantes. 2021-11-12

Horaire : 14:30

Gratuit : oui Entrée libre. Conférence. Par Krystel Gualdé, directrice scientifique du musée d’histoire de Nantes et commissaire de l’exposition “L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830”. Cette conférence sera l’occasion de faire le point sur la visibilité des personnes ayant vécu dans la servitude sur le sol de France, dans la recherche historique comme dans les mémoires. À la lumière de ce constat, il sera possible de proposer un regard sur plusieurs controverses contemporaines. Il sera finalement question de voir ensemble comment l’histoire racontée dans “L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830” résonne encore ici et maintenant. Amphi Kerneis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville Esclaves sur le sol de France, une histoire oubliée ?

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Amphi Kerneis Adresse 1 rue Bias Ville Nantes lieuville Amphi Kerneis Nantes