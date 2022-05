Esclavages – Des traites aux émancipations, trente ans de recherches historiques Salons Mauduit, 7 mai 2022, Nantes.

Esclavages – Des traites aux émancipations, trente ans de recherches historiques

du samedi 7 mai au samedi 14 mai à Salons Mauduit

L’année 2022 marque le 30e anniversaire de l’ouverture à Nantes de l’exposition Les Anneaux de la Mémoire au Château des ducs de Bretagne (1992-1994). Cette manifestation a eu un grand retentissement national et international et a contribué à la mise en place d’une dynamique générale de recherche et de réflexion sur le passé des ports de commerce et, plus largement, sur la participation de la France et des États européens à la traite et à l’esclavage colonial. Conçue dans une optique résolument historique, l’exposition de 1992 a bénéficié de l’expertise de nombreux chercheurs travaillant sur ces questions et a pu s’appuyer sur les résultats d’un grand colloque international, organisé en juillet 1985 à l’université de Nantes par Serge Daget. Depuis une trentaine d’années, la recherche scientifique dans les domaines des traites, des esclavages et de leurs abolitions a réalisé d’énormes progrès. Le temps d’en proposer un bilan semble venu, tout en évoquant les tendances actuelles de la recherche et les perspectives qui s’ouvrent pour les années à venir. C’est l’ambition de ce colloque international, porté par le CRHIA et l’association [Les Anneaux de la Mémoire](https://www.anneauxdelamemoire.org/), rassemblant des chercheuses et des chercheurs venus d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. Nous vous invitons à assister à cette manifestation scientifique et à la programmation culturelle qui l’accompagne, à venir échanger autour des questions liées à l’histoire et à la valorisation des patrimoines de l’histoire de la traite atlantique et de l’esclavage colonial. **Mathilde Bouclé-Bossard, présidente des Anneaux de la Mémoire** **Bernard Michon, directeur-adjoint du CRHIA, Nantes Université** **Colloque du mercredi 11 au vendredi 13 mai 2022** de 9h à 12h et de 14h à 17h Salons Mauduit, 10 rue Arsène Leloup, Nantes **Table ronde du vendredi 13 mai,** à 18h **Spectacle du samedi 14 mai,** à 18h Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Entrée libre et gratuite

Colloque international et programmation culturelle pour les 30 ans des Anneaux de la Mémoire

Salons Mauduit 10 rue Arsène Leloup, Nantes



