Quel est le rôle de la culture visuelle dans la mise en place et l’organisation de la traite et des systèmes esclavagistes atlantiques du XVe au XIXe siècles ainsi que dans l’organisation des résistances à leurs emprises et dans l’émergence de leurs mémoires ? Cette table ronde, organisée en collaboration entre la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et le groupe de travail sur l’Esclavage et la Culture Visuelle des universités de Yale et Chicago, réunit artiste, conservatrices, et historiennes pour débattre de la longue histoire des relations entre image et esclavage. _ Château de Fontainebleau – Quartier Henri IV – Grande Salle Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

