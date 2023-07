Fête Votive d’Esclauzels Esclauzels, 7 juillet 2023, Esclauzels.

Esclauzels,Lot

Nouveauté cette année, la fête gagne un jour. Vous aurez donc trois jours pour festoyer..

2023-07-07 fin : 2023-07-09 . EUR.

Esclauzels 46090 Lot Occitanie



New this year, the party gains a day. So you’ll have three days to celebrate.

La novedad de este año es que la fiesta se ha ampliado un día. Así que tendrás tres días para celebrarlo.

Neu in diesem Jahr ist, dass das Fest um einen Tag verlängert wird. Sie haben also drei Tage Zeit, um zu schlemmen.

