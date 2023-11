NOËL AU MOULIN D’ESCHVILLER Eschviller Volmunster, 16 décembre 2023, Volmunster.

Volmunster,Moselle

Noël au Moulin d’Eschviller ! Le site vous propose de vous plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année avec au programme du théâtre objet avec François Nadler, un Spectacle de feu avec « Light of fire », la magie de Noël avec Pierre Charby, le conte de Noël avec Loic Hergott, découverte du métier de tourneur sur bois avec les Copeaux à gogo, de la magie Close Up avec Morgan de Cecco, et un atelier famille « cartes à semer » avec les Chabots et pleins d’autres surprises à découvrir !

Chaque groupe circulera de spectacle en spectacle pour finir dans le grenier, lieu de la buvette et de la petite restauration tenu par Les Arboriculteurs du Moulin d’Eschviller.

Dernier départ à 19h30.

Sur réservation au 03 87 96 76 40 ou par mail via: accueil@moulindeschviller.fr, via le lien suivant https://www.helloasso.com/associations/site-touristique-du-moulin-d-eschviller?fbclid=IwAR249qr2Q9TnMsVgX9RaSeZKiqPwd0mX1RdAaRy4gpfsoJosQrn8ZSJ2A_M ou sur www.moulindeschviller.fr. Tout public

Samedi 2023-12-16 16:30:00 fin : 2023-12-16 23:59:00. 5 EUR.

Eschviller Rue du Moulin

Volmunster 57720 Moselle Grand Est



Christmas at the Moulin d’Eschviller! The site invites you to immerse yourself in the atmosphere of the festive season with a program featuring object theater with François Nadler, a fire show with « Light of fire », Christmas magic with Pierre Charby, a Christmas tale with Loic Hergott, discover the craft of woodturning with Copeaux à gogo, Close Up magic with Morgan de Cecco, and a family « sowing cards » workshop with the Chabots, plus lots of other surprises to discover!

Each group will move from show to show, ending up in the attic, where Les Arboriculteurs du Moulin d’Eschviller will provide refreshments and snacks.

Last departure at 7.30pm.

Reservations required on 03 87 96 76 40 or by e-mail: accueil@moulindeschviller.fr, via the following link https://www.helloasso.com/associations/site-touristique-du-moulin-d-eschviller?fbclid=IwAR249qr2Q9TnMsVgX9RaSeZKiqPwd0mX1RdAaRy4gpfsoJosQrn8ZSJ2A_M or on www.moulindeschviller.fr

¡Navidad en el Moulin d’Eschviller! El recinto le invita a sumergirse en el espíritu festivo con un programa que incluye teatro de objetos con François Nadler, un espectáculo de fuego con « Luz de fuego », magia navideña con Pierre Charby, un cuento de Navidad con Loic Hergott, descubrir el oficio de tornero de madera con Copeaux à gogo, magia de cerca con Morgan de Cecco, y un taller familiar de « siembra de cartas » con los Chabots ¡y muchas otras sorpresas por descubrir!

Cada grupo pasará de un espectáculo a otro y terminará en el desván, donde Les Arboriculteurs du Moulin d’Eschviller ofrecerán refrescos y tentempiés.

Última salida a las 19.30 h.

Las reservas deben hacerse en el teléfono 03 87 96 76 40 o por correo electrónico a accueil@moulindeschviller.fr, a través del siguiente enlace https://www.helloasso.com/associations/site-touristique-du-moulin-d-eschviller?fbclid=IwAR249qr2Q9TnMsVgX9RaSeZKiqPwd0mX1RdAaRy4gpfsoJosQrn8ZSJ2A_M o en www.moulindeschviller.fr

Weihnachten in der Mühle von Eschviller! Auf dem Programm stehen Objekttheater mit François Nadler, eine Feuershow mit « Light of fire », Weihnachtszauber mit Pierre Charby, Weihnachtsmärchen mit Loic Hergott, die Entdeckung des Berufs des Holzdrehers mit den « Copeaux à gogo », Close Up-Zauberei mit Morgan de Cecco, ein Familienworkshop « Saatkarten » mit den « Chabots » und viele andere Überraschungen, die es zu entdecken gilt!

Jede Gruppe wird von Show zu Show gehen und schließlich in der Scheune enden, wo es eine Bar und kleine Snacks gibt, die von den Arboriculteurs du Moulin d’Eschviller betrieben werden.

Letzte Abfahrt um 19.30 Uhr.

Reservierung unter 03 87 96 76 40 oder per E-Mail: accueil@moulindeschviller.fr, über den folgenden Link https://www.helloasso.com/associations/site-touristique-du-moulin-d-eschviller?fbclid=IwAR249qr2Q9TnMsVgX9RaSeZKiqPwd0mX1RdAaRy4gpfsoJosQrn8ZSJ2A_M oder auf www.moulindeschviller.fr

