OUVERTURE DE LA CASEMATE DU GRAND LOT D58, 3 juin 2023, Escherange.

Lors du premier week-end de juin, l’association de la chenillette UE1 et la Casemate du Grand Lot ouvre la Casemate du Grand Lot à la visite. Vous pourrez y retrouver un rassemblement exceptionnel de chenillettes Renault UE. La chenillette est un genre de véhicule de combat chenillé légèrement armé et blindé ressemblant à un petit char.

Restauration et buvette disponible sur place.. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 13:00:00 ; fin : 2023-06-04 16:30:00. 0 EUR.

D58

Escherange 57330 Moselle Grand Est



During the first weekend of June, the association of the caterpillar UE1 and the Casemate du Grand Lot opens the Casemate du Grand Lot to the visit. You will be able to find there an exceptional gathering of Renault UE tracked vehicles. The chenillette is a kind of tracked combat vehicle slightly armed and armored resembling a small tank.

Catering and refreshment available on the spot.

Durante el primer fin de semana de junio, la asociación de orugas UE1 y el Casemate du Grand Lot abren sus puertas a los visitantes. Podrán contemplar una reunión excepcional de vehículos oruga Renault UE. El chenillette es un tipo de vehículo de combate sobre orugas, ligeramente armado y blindado, parecido a un pequeño tanque.

Catering y refrescos disponibles in situ.

Am ersten Juniwochenende öffnet die Association de la Chenillette UE1 und die Casemate du Grand Lot die Casemate du Grand Lot für Besucher. Dort können Sie eine außergewöhnliche Ansammlung von Renault UE-Raupenfahrzeugen bestaunen. Die Raupe ist eine Art leicht bewaffnetes und gepanzertes Kettenkampffahrzeug, das einem kleinen Panzer ähnelt.

Essen und Trinken sind vor Ort erhältlich.

