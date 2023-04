Formation « La nature avec les personnes âgées », 10 octobre 2023, Eschbourg.

Pour les professionnels, les bénévoles accompagnants et les aidants, créer un lien avec la nature, la rendre accessible, faire profiter de ses bienfaits, partager, échanger..

2023-10-10 à ; fin : 2023-10-10 16:00:00. EUR.

Eschbourg 67133 Bas-Rhin Grand Est



For professionals, volunteers and caregivers, create a link with nature, make it accessible, share and exchange its benefits.

Para profesionales, voluntarios y cuidadores, crear un vínculo con la naturaleza, hacerla accesible, compartir e intercambiar sus beneficios.

Für Fachkräfte, begleitende Freiwillige und Betreuende: eine Verbindung zur Natur herstellen, sie zugänglich machen, ihre Vorteile nutzen lassen, teilen, sich austauschen.

Mise à jour le 2023-03-07 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre