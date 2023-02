Cycle de conférences : « Pour que le Progrès avec un grand P ne devienne pas un gros mot ! » Espace culturel des Bateliers, 5 février 2023 09:30, Eschau.

Dimanche 5 février, 09h30, 14h00 Sur place Entrée libre + inscription https://www.eventbrite.fr/e/billets-confe-pour-que-le-progres-avec-un-grand-p-ne-devienne-pas-un-gros-mot-526929098117

4 conférences thèmes Transhumanistes gratuites pour ceux qui feront l’effort de venir un dimanche de 9h30 à 12h puis de 14h à18h30 à L’Espace culturel des Bateliers au 4 rue des Bateliers à Strasbourg

Connaissez-vous le Transhumanisme ? C’est un mouvement de pensée qui promeut l’amélioration des capacités et de la condition humaine et de la longévité en bonne santé grâce à l’usage de la science et de la technique. Souvent caricaturé en technocrates solutionnistes ultracapitalistes, nous Transhumanistes sommes pourtant conscients des enjeux qui existent autour des technologies que nous souhaitons, et nous en tenons compte. Nous considérons que « naturel » n’est pas synonyme de « bon » et que la sanctuarisation du corps humain ne cause plus de problème qu’elle n’en résout. La solution n’est pas le rejet du progrès technologique, mais la maitrise et son contrôle démocratique.

Êtes-vous enthousiaste ou au contraire préoccupé par les progrès fulgurants de la technologie en matière d’I.A, d’exploration spatiale, ou de production d’énergies ? Alors, venez écouter puis discuter avec de vrais transhumanistes durant ce cycle de conférences/débats d’une journée !

Programme de la journée :

9h30 à 9h45 – Accueil (viennoiserie et café disponible)

9h45 à 10h30 – Discours introductif

par Didier Coeurnelle, vice-président de l’Association Française Transhumaniste Technoprog. Ainsi que coprésident de l’association Heales (Healthy Life Extension Society) et membre fondateur ainsi que membre du board de l’International Longevity Alliance.

10h30 à 11h00 – Interactions avec le public.

par Gérard Valentin, webmaster et Lisa Coconnier, étudiante mode ; animateurs jeux & quiz sur thématiques : “Êtes-vous technoprogressistes ou bioconservateurs ?”

11h00 à 12h00 – Conférence # 1

Le numérique au service de la démocratie ?

par Yannick Saenger, ingénieur en programmation embarquée. Activiste pro RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne en toutes matières) et cofondateur du site : decid.net

12h00 à 14h00 – Pause repas. (Non offert et nous ne mangerons pas des “bugs”)

14h00 à 16h00 – Conférence # 2

L’exploration et la colonisation de l’espace

par Hervé Cadiou, chercheur en neurophysiologie à l’Université de Strasbourg.

16h à 17h30 – Conférence # 3

Demain sera propre ou ne sera pas

par Gautier Kihn, développeur informatique. Membre de Voix du nucléaire. Physicaliste, écologiste rationaliste et fervent européiste

17h30 à 18h30 – Cocktail (sans alcool) et libre discussion.

Vos interpellations et idées sont les bienvenues à propos de ChatGPT, des thérapies géniques, des risques et des espoirs existentiels…

À très bientôt !

Et vive le progrès !

