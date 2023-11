Pink Martini ROCKHAL CLUB, 24 avril 2024, ESCH SUR ALZETTE.

Pink Martini ROCKHAL CLUB. Un spectacle à la date du 2024-04-24 à 20:00 (2024-04-24 au ). Tarif : 48.5 à 48.5 euros.

LES VISITEURS DU SOIR (PLATESV-R-2019-000653) PRESENTENT ce spectacle Le mythique groupe originaire de Portland est de retoursur scène à Paris au Grand Rex avec un tout nouvel album ! « … Je ne veuxpas travailler… », « Una Notte a Napoli », « Yolanda»… China Forbes,Thomas Lauderdale et les autres membres du groupe reprendront leurs plus grandstubes aux influences rétro mêlant jazz, rythmes latins et chansons polyglottesmais également les titres de leur prochain opus à paraître courant 2023. Lafête continue ! Pink Martini

ROCKHAL CLUB ESCH SUR ALZETTE 5, AVENUE DU ROCK’N’ROLL / BELVAL 4361

