Scary Pockets ROCKHAL CLUB, 17 février 2024, ESCH SUR ALZETTE.

Scary Pockets ROCKHAL CLUB. Un spectacle à la date du 2024-02-17 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 30.5 à 30.5 euros.

Artefact PRL en accord avec Giantsteps Funk Soul Covers Ouverture des portes: 18h30 début 1ère partie: 19h00 Fondé par Jack Conte, leader des groupes Patreon et Pomplamoose, et son ami de toujours Ryan Lerman – guitariste et directeur artistique des projets de John Legend, Michael Bublé et Ben Folds (rien que ça), Scary Pockets est un explosion de funk hebdomadaire. Quatre années se sont écoulés depuis leur première live session publié sur Youtube, et le compteur est au vert : près de 300 reprises funk toutes plus léchées les unes que les autres, qui cumulent 200M de vues avec des invités toujours plus prestigieux (Cory Henry, Larry Goldings, ou encore Katy Perry pour ne citer qu’eux). Après une maroquinerie et un Elysée Montmartre complèts en un éclair, on les retrouve à La Laiterie le 18 février 2024 ! Scary Pockets

ROCKHAL CLUB ESCH SUR ALZETTE 5, AVENUE DU ROCK’N’ROLL / BELVAL 4361

30.5

EUR30.5.

