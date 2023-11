Glauque ROCKHAL CLUB, 3 février 2024, ESCH SUR ALZETTE.

Glauque ROCKHAL CLUB. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:00 (2023-12-13 au ). Tarif : 24.5 à 24.5 euros.

Venez découvrir Glauque, le groupe phénomène qui a su marquer le territoire musical avec son identité singulière, le vendredi 3 février 2024 à Rockhal. Originaire de la paisible ville de Namur, Glauque bouscule les conventions, fusionnant habilement les expériences électroniques avec l’essence du hip-hop et réinventant la chanson française. Sous l’égide de leur propre label Ecluse, ces quatre artistes défendent une esthétique radicalement différente, mettant en avant l’artisanat, les compétences individuelles et un esprit d’équipe inébranlable. Leur premier E.P., baptisé ‘Glauque’, est le reflet de cette audace, retraçant la genèse de leur projet en cinq morceaux essentiels. Le processus créatif de Glauque est d’une spontanéité déconcertante. Chaque membre apporte sa touche unique, fusionnant leurs sensibilités, influences et esthétiques pour créer une musique libre et hybride. Naviguant habilement entre les tendances actuelles, Glauque établit ses propres vérités dans un monde hyperconnecté, jouant sur les contrastes saisissants de son nom. Leur univers, à la fois lumineux et sombre, cristallise les paradoxes de notre époque, évoquant des visions dystopiques à la George Orwell ou Philip K. Dick. Avec la sortie de leur premier album, Glauque est prêt à vous emporter dans un voyage musical, combinant poésie contemporaine et rythmes électroniques envoûtants. Ne manquez pas cette occasion unique de les voir en live à Rockhal et de plonger dans leur univers musical. Réservez dès maintenant vos billets pour le concert de Glauque à Rockhal et laissez-vous transporter par la magie de leur musique. Pour ceux qui cherchent une expérience musicale inédite, lce concert vous mènera directement vers cette aventure sonore incontournable.CHILDREN AND YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 16 MAY ONLY ENTER THE ARENA IF ACCOMPANIED BY A PARENT OR AN ADULT WITH PARENTAL POWER GLAUQUE

Votre billet est ici

ROCKHAL CLUB ESCH SUR ALZETTE 5, AVENUE DU ROCK’N’ROLL / BELVAL 4361

24.5

EUR24.5.

