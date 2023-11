Martin Solveig ROCKHAL CLUB, 10 novembre 2023, ESCH SUR ALZETTE.

Martin Solveig ROCKHAL CLUB. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 22:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 49.5 à 49.5 euros.

DJ, producteur et compositeur parisien multi-platine, a su marquer le monde musical durant 20 ans. Ayant débuté dans la musique classique et la chorale d'église, son penchant pour la musique électronique est né à 13 ans avec ses premières platines. Rapidement, il s'est fait un nom dans les clubs parisiens et a connu le succès avec des titres tels que "Heart of Africa", "Hello" et "Intoxicated". Collaborant avec des artistes comme Madonna, Dragonette et David Guetta, Martin a innové avec ses projets comme "My House", "EUROPA" et ses performances live. Ses morceaux, populaires à l'international, sont des incontournables des festivals et clubs du monde entier.

ROCKHAL CLUB ESCH SUR ALZETTE 5, AVENUE DU ROCK’N’ROLL / BELVAL 4361

