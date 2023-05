Fête locale ESCAUNETS, 2 juin 2023, Escaunets.

Escaunets,Hautes-Pyrénées

Programme :

Vendredi 2 juin :

19h30, cette année le comité des fêtes vous propose un repas assis, fourni par Monsieur Gilles Paulien ainsi que nos producteurs locaux pour se retrouve pour un moment de convivialité.

Menu adultes : 15€

– Tapas : cœurs de canard; araignée de porx, txistorra, chorizo, poulet curry

– Riz à l’espagnole

– Fromage fourni par M.Bayle

– Moelleux au chocolat, café

Menu enfant (-10 ans) : 8€

-Chipolatas frites

– Glace fournie par « Lait Pots d’Vaches »

23h30, bal animé par le podium TNT

Samedi 3 juin :

23h30, bal animé par le podium TNT

Dimanche 18 septembre :

11h, messe solennelle

12h : dépôt de gerbe

12h15, apéro offert par le comité des fêtes

14h, départ des sérénades

Inscriptions à la soirée avant le 28 mai : Pauline Vigreux (07 69 58 24 25); Corentin Lagrave (06 42 90 84 24).

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

ESCAUNETS

ESCAUNETS

Escaunets 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Program :

Friday, June 2nd :

7:30 pm, this year the festival committee proposes a sit-down meal, provided by Mr. Gilles Paulien as well as our local producers to meet for a moment of conviviality.

Adult menu : 15?

– Tapas : duck hearts, spider of porx, txistorra, chorizo, chicken curry

– Spanish rice

– Cheese provided by M.Bayle

– Chocolate cake, coffee

Children’s menu (-10 years old) : 8?

-Chipolatas and French fries

– Ice cream provided by « Lait Pots d’Vaches

23h30, dance animated by the TNT podium

Saturday, June 3:

11:30 p.m., dance hosted by the TNT podium

Sunday, September 18:

11am, solemn mass

12:00 noon: laying of wreaths

12:15 pm, aperitif offered by the festival committee

14h, departure of the serenades

Registration for the evening before May 28: Pauline Vigreux (07 69 58 24 25); Corentin Lagrave (06 42 90 84 24)

Programa :

Viernes 2 de junio :

19.30 h, este año el comité del festival propone una comida sentada, ofrecida por el Sr. Gilles Paulien, así como a nuestros productores locales para que se reúnan en un momento de convivencia.

Menú para adultos: 15?

– Tapas : corazones de pato, araña de cerdo, txistorra, chorizo, pollo al curry

– Arroz a la española

– Queso proporcionado por M.Bayle

– Tarta de chocolate, café

Menú infantil (-10 años): 8?

-Chipolatas y patatas fritas

– Helado proporcionado por « Lait Pots d’Vaches

23h30, baile con podio TNT

Sábado 3 de junio :

23h30, baile con el podio TNT

Domingo 18 de septiembre :

11h00, misa solemne

12h00: colocación de coronas

12h15, aperitivo ofrecido por la comisión de fiestas

14.00 h, inicio de las serenatas

Inscripciones para la víspera del 28 de mayo: Pauline Vigreux (07 69 58 24 25); Corentin Lagrave (06 42 90 84 24)

Programm :

Freitag, 2. Juni :

19.30 Uhr, dieses Jahr bietet Ihnen das Festkomitee ein gesetztes Essen an, das von Monsieur Gilles Paulien sowie unseren lokalen Produzenten geliefert wird, um sich für einen Moment der Geselligkeit zu treffen.

Menü für Erwachsene: 15?

– Tapas: Entenherzen, Schweinespinne, Txistorra, Chorizo, Hähnchencurry

– Reis auf spanische Art

– Käse von M. Bayle geliefert

– Moelleux au chocolat, Kaffee

Menü für Kinder (-10 Jahre): 8?

-Chipolatas mit Pommes frites

– Eis bereitgestellt von « Lait Pots d’Vaches »

23:30 Uhr, Tanzveranstaltung mit dem TNT-Podium

Samstag, 3. Juni :

23.30 Uhr, Ball mit Musik vom TNT-Podium

Sonntag, 18. September :

11 Uhr, feierliche Messe

12 Uhr: Kranzniederlegung

12.15 Uhr, vom Festkomitee angebotener Aperitif

14 Uhr, Start der Serenaden

Anmeldungen für den Abend bis zum 28. Mai: Pauline Vigreux (07 69 58 24 25); Corentin Lagrave (06 42 90 84 24)

Mise à jour le 2023-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65