Escaudes hèi sa Gascona Escaudes, 2 juillet 2022, Escaudes.

Escaudes hèi sa Gascona

Le Bourg Escaudes Gironde Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

2022-07-02 16:00:00 – 2022-07-02

Escaudes

Gironde

Escaudes

EUR 5 Faire vivre le gascon ! Tel est le but de cette journée dédiée à la culture gasconne à travers la musique, le théâtre et la danse.

Cette manifestation se déroule dans un théâtre de verdure, près du vieux métier à ferrer les bœufs, à l’ombre des peupliers (en cas de mauvais temps possibilité de repli sous chapiteau).

16h : Conférence Robert Matta sur les Cornemuses Occitanes.

17h30 : Théâtre Gascon par la Cie L’Ahromiguera.

18h30 : Apéritif Musical et Tapas.

21h : Bal Trad avec Didier Oliver et Robert Matta.

Brigalhas de Pin

Escaudes

