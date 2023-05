Animation Astronomie Eglise Notre Dame d’Escaudes, 14 août 2023, Escaudes.

Venez découvrir le merveilleux spectacle du ciel étoilé au coeur du Parc naturel régional ! Que vous soyez amateurs ou non, le Parc vous propose une animation pour petits et grands avec le Club Astronomique Bételgeuse. Ces passionné.es d’astronomie vous partageront leurs connaissances de la voûte céleste et, grâce à leurs télescopes, vous permettront d’observer les plus remarquables ce soir là !.

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-14 23:30:00. EUR.

Eglise Notre Dame d’Escaudes

Escaudes 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the wonderful spectacle of the starry sky in the heart of the Regional Natural Park! Whether you are an amateur or not, the Park offers you an animation for young and old with the Astronomical Club Betelgeuse. These astronomy enthusiasts will share with you their knowledge of the celestial vault and, thanks to their telescopes, will allow you to observe the most remarkable stars that evening!

Venga a descubrir el maravilloso espectáculo del cielo estrellado en el corazón del Parque Natural Regional Aficionado o no, el Parque le propone una actividad para grandes y pequeños con el Club de Astronomía Betelgeuse. Estos entusiastas de la astronomía compartirán sus conocimientos sobre la bóveda celeste y, gracias a sus telescopios, ¡le permitirán observar las estrellas más destacadas esa noche!

Entdecken Sie das wunderbare Schauspiel des Sternenhimmels im Herzen des regionalen Naturparks! Ob Sie nun Amateur sind oder nicht, der Park bietet Ihnen eine Veranstaltung für Groß und Klein mit dem Astronomischen Club Bételgeuse. Diese leidenschaftlichen Astronomen werden ihr Wissen über den Sternenhimmel mit Ihnen teilen und Ihnen dank ihrer Teleskope die Möglichkeit geben, die bemerkenswertesten Sterne an diesem Abend zu beobachten!

Mise à jour le 2023-04-21 par PNR Landes de Gascogne