DEDICACE Escaudain Aubervilliers Catégories d’Évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis DEDICACE Escaudain Aubervilliers, 8 juillet 2023, Aubervilliers. DEDICACE Samedi 8 juillet, 14h30 Escaudain Entrée libre Escaudain rue Paul Bert Aubervilliers 93300 Paul Bert Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00 ANNE-MARIE WISNIEWSKI EN DEDICACE Détails Catégories d’Évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Escaudain Adresse rue Paul Bert Ville Aubervilliers Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Escaudain Aubervilliers

Escaudain Aubervilliers Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/