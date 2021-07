Escargolade Villefranche-du-Queyran, 1 août 2021-1 août 2021, Villefranche-du-Queyran. Escargolade 2021-08-01 11:30:00 – 2021-08-01 Stade D261

Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne Villefranche-du-Queyran EUR 25 25 Menu : entrée, escargots, fromage, dessert. Menu : entrée, escargots, fromage, dessert. +33 6 18 49 82 78 Menu : entrée, escargots, fromage, dessert. Rugby Club Queyrannais dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villefranche-du-Queyran Étiquettes évènement : Autres Lieu Villefranche-du-Queyran Adresse Stade D261 Ville Villefranche-du-Queyran lieuville 44.30609#0.20994