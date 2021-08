Escape Wine au château Pas de l’ane Saint-Émilion, 14 octobre 2021, Saint-Émilion.

Escape Wine au château Pas de l’ane 2021-10-14 10:00:00 – 2021-10-17 19:00:00

Saint-Émilion Gironde Saint-Émilion

15 EUR Escape Wine: Escape game autour de la dégustation suivi d’une initiation à l’oenologie avec dégustations vins et chocolats. durée 2h.

Fouillez, observez, manipulez et déjouez les énigmes logiques et sensorielles et trouvez le code qui libèrera le secret œnologique.

Puis participez à une initiation à l’œnologie avec dégustation de Saint-Emilion Grand Cru pour les adultes, de sirops pour les enfants et dégustation de chocolats fins.

+33 6 31 82 43 66

Oenanim

