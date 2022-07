Escape Train – CFVO Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche Catégories d’évènement: Bligny-sur-Ouche

Côte-d’Or Un escape game UNIQUE en Bourgogne arrive au Chemin de fer de la Vallée de l’Ouche ! La légende raconte qu’en 1850, la paie des mineurs fut dérobée à bord du train et cachée le long de la ligne entre Pont-d’Ouche et Bligny-sur-Ouche… Cela n’était qu’une légende… Jusqu’au jour où une mystérieuse lettre, écrite par l’un des voleurs en prison, fut retrouvée dans les archives municipales près de 100 ans après sa mort. Une carte et des indices vous mèneront jusqu’au légendaire trésor des mineurs. +33 3 80 20 17 92 Un escape game UNIQUE en Bourgogne arrive au Chemin de fer de la Vallée de l’Ouche ! La légende raconte qu’en 1850, la paie des mineurs fut dérobée à bord du train et cachée le long de la ligne entre Pont-d’Ouche et Bligny-sur-Ouche… Cela n’était qu’une légende… Jusqu’au jour où une mystérieuse lettre, écrite par l’un des voleurs en prison, fut retrouvée dans les archives municipales près de 100 ans après sa mort. Une carte et des indices vous mèneront jusqu’au légendaire trésor des mineurs. Bligny-sur-Ouche

