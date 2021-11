Escape Théâtre : Devenez le héros de l’énigme du Lapin Blanc médiathèque Jean Levy, 13 novembre 2021, Lille.

Escape Théâtre : Devenez le héros de l’énigme du Lapin Blanc

médiathèque Jean Levy, le samedi 13 novembre à 17:00

Avec la compagnie d’Isabelle Starkier, la médiathèque Jean Levy vous propose de vivre une expérience inédite samedi 13 novembre dès 17h ! Durant 1h30, les familles et enfants dès 5 ans vont résoudre l’énigme du Lapin Blanc. C’est un Escape Théâtre destiné au jeune public, qui se base sur l’œuvre de Lewis Carroll et les aventures d’Alice. Il est question de résoudre les nombreuses énigmes, rechercher des indices et surtout interroger des personnages : les enfants vont tout tenter pour découvrir le coupable ! Cette expérience vituelle est menée depuis chez soi, grâce à un ordinateur (son et vidéo activés) > [https://bit.ly/3mBN8ll](https://bit.ly/3mBN8ll) Un lien ZOOM vous est envoyé dès votre inscription. Vous vous connectez quelques minutes avant le démarrage de l’aventure. Puis les enfants menent une enquête collectivement et interrogent les personnages dessinés par John Tenniel (illustrateur original de l’œuvre de Carroll) animés en direct par des comédiens derrière leurs écrans. Cet événement gratuit nécessite deux modalités préalables : 1 – Ētre abonné à la bibliothèque avant le 13 novembre. C’est simple et gratuit. Demander votre Pass Lille & Moi dans chaque médiathèque (sur place) ou en ligne > [https://bit.ly/3w9DCsw](https://bit.ly/3w9DCsw) > [https://bit.ly/3BEOXlw](https://bit.ly/3BEOXlw) 2 – S’inscrire à l’Escape Théâtre ici > [bibjeanlevy@mairie-lille.fr](mailto:bibjeanlevy@mairie-lille.fr) ou 03 20 15 97 20 RAPPEL : EXPERIENCE EN LIGNE

Entrée libre – Sur inscription

Au pays des merveilles, Alice vient en aide au Lapin Blanc dont la vie est menacée par la Reine de Coeur. A-t-il dérobé des tartes qui lui étaient destinées ?”

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



2021-11-13T17:00:00 2021-11-13T18:30:00