Escape sac à dos – Jeu de piste historique à Argentan Argentan, 15 avril 2022, Argentan. Escape sac à dos – Jeu de piste historique à Argentan Place du Docteur Couinaud Face à l’hôtel de ville Argentan

2022-04-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-15 17:00:00 17:00:00 Place du Docteur Couinaud Face à l’hôtel de ville

Argentan Orne Vous aimez jouer ?

Apprendre en s’amusant ?

Alors venez faire un escape sac à dos ! C’est un savant mélange entre le jeu de piste et l’escape game tout cela réuni dans un sac à dos.

Vous découvrirez la ville d’Argentan en résolvant des énigmes. Âge minimum 6 ans.

Prévoir de bonnes chaussures et de quoi se désaltérer. Distance : entre 3 et 5 km

Toutes les mesures sanitaires en vigueur au moment de la visite seront appliquées.

mediatricedupatrimoine.vivier@gmail.com +33 6 07 79 00 98

Nombre de personnes maximum : 30 Place du Docteur Couinaud Face à l’hôtel de ville Argentan

