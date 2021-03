Rouen Musée des beaux arts (départ) Rouen ESCAPE RUN Musée des beaux arts (départ) Rouen Catégorie d’évènement: Rouen

du samedi 13 mars au dimanche 28 mars

Vous voilà parti en équipe muni d’une carte et quelques énigmes. A vous de faire votre parcours et de retrouver le Maitre du jeu le plus vite possible…De quoi vous dégourdir les jambes et les méninges…

Rdv esplanade Marcel Duchamp sur le parvis du Musée des beaux arts, Rouen

Pour les jeunes – gratuit – inscription obligatoire

2021-03-13T14:30:00 2021-03-13T15:30:00;2021-03-14T14:30:00 2021-03-14T15:30:00;2021-03-27T14:30:00 2021-03-27T15:30:00;2021-03-28T14:30:00 2021-03-28T15:30:00

