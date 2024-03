Escape Poney Game Bueil-en-Touraine, lundi 1 avril 2024.

Escape Poney Game Bueil-en-Touraine Indre-et-Loire

Escape Poney Game de Pâques!

Les horribles têtes d’œufs ont kidnappé les cloches de Pâques. Venez prêter main forte au Poisson d’Avril afin que Pâques puisse avoir lieu !

Cavaliers et non-cavaliers, formez des équipes, et venez nous rejoindre à partir de 14h, inscription possible jusqu’au mercredi 27/03 inclus.

A la fin de l’escape, un goûter partagé aura lieu, et nous soufflerons également la seconde bougie des écuries 3030 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-04-01

Bueil-en-Touraine 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

