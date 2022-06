ESCAPE GARDEN AU JARDIN CAMIFOLIA

A partir de 12 ans Camille vient d’ingérer une plante toxique… Elle l’a confondue avec une plante comestible… Les premiers symptômes apparaissent. Le poison met une heure pour agir totalement… C’est le temps que vous avez pour trouver l’antidote.! A la lueur des flambeaux, résolvez les énigmes dans la pénombre du jardin et retrouvez la formule à base de plantes médicinales ! Le druide vous guidera sur le bon chemin… Si vous trouvez l’antidote, la magie apparaîtra et Camille sera sauvée! Départ toutes les 30 minutes à partir de 18h. Groupe de 3 à 5 personnes à chaque départ. Lors de la réservation, le groupe doit être au complet. Prévoir une lampe (frontale ou torche) par personne. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. En partenariat avec l’association théâtrale Carpe Diem de Chemillé-en-Anjou Sur réservation à partir du 1er septembre

A partir de 12 ans

