Escape Games “Libérez le fantôme d’Athanasius Kircher”. Musée Würth France Erstein, 14 mai 2022 17:30, Erstein.

Nuit des musées Escape Games “Libérez le fantôme d’Athanasius Kircher”. Musée Würth France Erstein Samedi 14 mai, 17h30 Entrée libre sans inscription

Pour la Nuit européenne des Musées, venez jouer entre amis ou en famille au Musée Würth, et tenter de percer tous les mystères de l’incroyable Escape Game “Libérez l’âme d’Athanasius Kircher”.

**Votre objectif** : Venir en aide au fantôme d’Athanasius Kircher qui vous supplie de le libérer à travers des escape games de courtes durées proposés par les élèves de Seconde option Histoire des Arts et de Première spécialité Histoire des Arts du Lycée Koeberlé de Sélestat, s’appuyant sur les oeuvres de l’exposition Bestia.

Serez-vous suffisamment observateurs pour soulager notre pauvre Athanasius ?

Les organisateurs seront à vos côtés pour aider votre équipe et arriver à percer le mystère…

**Horaires :** Début à 17h, et lancement du dernier escape game à 22h

En flux continu par petits groupes, donc pas besoin de vous inscrire pour participer !

**Durée :** Possibilité de faire plusieurs escape games différents d’une durée de 15 à 30 min chacun.

**L’HISTOIRE**

Vous voici au seuil de la première salle et soudain une ombre impalpable et indécise se dessine. C’est le fantôme d’Athanasius Kircher qui apparaît et s’adresse à vous :

_“N’ayez crainte visiteurs et prenez plutôt en pitié le pauvre spectre qui se présente devant vous. Je suis Athanasius Kircher. Mon âme erre depuis des siècles, depuis que la fabuleuse collection de mon cabinet de curiosités a été dispersée. J’aimerais aujourd’hui retrouver la paix.”_

Le Musée Würth propose tout au long de l’année des expositions temporaires à partir du vaste fonds de la Collection Würth, une des plus importantes collections privées d’art moderne et contemporain en Europe. Riche de 18 000 œuvres, la Collection Würth traverse tous les courants artistiques depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours et rassemble des œuvres d’artistes de premier plan. Entouré d’un magnifique parc de 5 hectares, le Musée Würth est situé à Erstein, à 20 minutes de Strasbourg. En pièce jointe, un nouveau visuel du musée.

http://www.musee-wurth.fr

Free entry without registration Saturday 14 May, 17:30

The Würth Museum offers temporary exhibitions throughout the year from the vast collection of the Würth Collection, one of the largest private collections of modern and contemporary art in Europe. With 18,000 works, the Würth Collection crosses all artistic currents from the end of the 19th century to the present day and brings together works by leading artists. Surrounded by a beautiful 5-hectare park, the Würth Museum is located in Erstein, 20 minutes from Strasbourg. Attached is a new visual of the museum.

Para la Noche Europea de los Museos, ven a jugar con amigos o familiares en el Museo Würth, y tratar de descubrir todos los misterios de la increíble Escape Games “Libera al fantasma de Athanasius Kircher”.

Su objetivo: Ayudar al fantasma de Athanasius Kircher que le suplica que lo libere a través de escapadas juegos de corta duración propuestos por los alumnos de Segunda Opción Historia de las Artes y de Primera Especialidad Historia de las Artes del Liceo Koeberlé de Sélestat, basándose en las obras de la exposición Bestia.

¿Serás lo suficientemente observador para aliviar a nuestro pobre Atanasio?

Los organizadores estarán a su lado para ayudar a su equipo y llegar a desentrañar el misterio…

Horario: Comienzo a las 5 pm, y lanzamiento del último juego de escape a las 10 pm

En secuencia continua por grupos pequeños, así que no es necesario registrarse para participar!

Duración: Posibilidad de hacer varios juegos de escape diferentes con una duración de 15 a 30 min cada uno.

LA HISTORIA

Aquí estáis en el umbral de la primera sala y de repente se dibuja una sombra impalpable e indecisa. Es el fantasma de Athanasius Kircher que aparece y se dirige a usted:

“No temáis a los visitantes y tened piedad del pobre espectro que se presenta ante vosotros. Soy Athanasius Kircher. Mi alma ha estado vagando durante siglos, desde que la fabulosa colección de mi gabinete de curiosidades fue dispersada. Hoy me gustaría volver a la paz.”

Entrada libre sin inscripción Sábado 14 mayo, 17:30

ZI ouest Rue Georges Besse, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France 67150 Erstein Grand Est