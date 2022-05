Escape Games “Libérez le fantôme d’Athanasius Kircher”. Musée Würth France Erstein, 14 mai 2022, Erstein.

Escape Games “Libérez le fantôme d’Athanasius Kircher”.

Musée Würth France Erstein, le samedi 14 mai à 17:30

Pour la Nuit européenne des Musées, venez jouer entre amis ou en famille au Musée Würth, et tenter de percer tous les mystères de l’incroyable Escape Games “Libérez le fantôme d’Athanasius Kircher”. **Votre objectif** : Venir en aide au fantôme d’Athanasius Kircher qui vous supplie de le libérer à travers des escape games de courtes durées proposés par les élèves de Seconde option Histoire des Arts et de Première spécialité Histoire des Arts du Lycée Koeberlé de Sélestat, s’appuyant sur les oeuvres de l’exposition Bestia. Serez-vous suffisamment observateurs pour soulager notre pauvre Athanasius ? Les organisateurs seront à vos côtés pour aider votre équipe et arriver à percer le mystère… **Horaires :** Début à 17h, et lancement du dernier escape game à 22h En flux continu par petits groupes, donc pas besoin de vous inscrire pour participer ! **Durée :** Possibilité de faire plusieurs escape games différents d’une durée de 15 à 30 min chacun. **L’HISTOIRE** Vous voici au seuil de la première salle et soudain une ombre impalpable et indécise se dessine. C’est le fantôme d’Athanasius Kircher qui apparaît et s’adresse à vous : _“N’ayez crainte visiteurs et prenez plutôt en pitié le pauvre spectre qui se présente devant vous. Je suis Athanasius Kircher. Mon âme erre depuis des siècles, depuis que la fabuleuse collection de mon cabinet de curiosités a été dispersée. J’aimerais aujourd’hui retrouver la paix.”_

Entrée libre sans inscription

Pour la Nuit européenne des Musées, venez jouer entre amis ou en famille au Musée Würth, et tenter de percer tous les mystères de l’incroyable Escape Game “Libérez l’âme d’Athanasius Kircher”.

Musée Würth France Erstein ZI ouest Rue Georges Besse, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France Erstein Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:30:00 2022-05-14T23:00:00