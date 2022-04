Escape Game – Vol d’oeuvre au musée Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Chinon Indre-et-Loire Un vol d’oeuvre a eu lieu au musée par le plus célèbre cambrioleur du siècle. Malheureusement, personne ne connait sa véritable identité. Notre meilleure agente du FBI est sur le coup ! Que personne ne bouge, prouver votre innocence et retrouver sa véritable identité ou vous serez embarqué ! Famille dès 10 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 €

Forfait famille : 11 €

Rendez-vous au Carroi

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

