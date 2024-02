ESCAPE GAME VOL AU MUSÉE Place de l’Abbaye Saint-Claude, vendredi 23 février 2024.

ESCAPE GAME VOL AU MUSÉE Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura

ESCAPE GAME VOL AU MUSÉE

Plongez dans l’univers palpitant de l’enquête policière au Musée de l’Abbaye, où l’art et le mystère se rencontrent dans une expérience immersive inoubliable !

En toute urgence, vous êtes appelés pour résoudre un cambriolage de haut vol ! Sous les ordres de Gasparine, la cheffe de sécurité du musée, vous disposez d’un temps limité pour rassembler tous les indices nécessaires. Parcourez les étages Beaux-Arts, scrutez chaque recoin, et révélez le secret de l’œuvre disparue.

Chaque détail compte dans cette course contre la montre pour identifier l’auteur du vol et récupérer cette précieuse œuvre d’art. Les énigmes, les indices et les mystères vous guideront à travers ce défi où votre esprit d’équipe et vos compétences de détective seront mis à l’épreuve.

Explorez l’histoire, démêlez les indices

Laissez-vous immerger dans l’atmosphère envoûtante du Musée de l’Abbaye, où chaque tableau, chaque sculpture, renferme un secret. Avec votre équipe, vous êtes la clé pour restaurer l’ordre et la tranquillité dans ces lieux empreints de culture et d’histoire.

Révélez la vérité, soyez les héros de l’art

Serez-vous à la hauteur du défi ? Parviendrez-vous à déjouer les énigmes et à mettre fin à cette intrigue palpitante ? L’œuvre dérobée attend d’être sauvée, et l’histoire du Musée de l’Abbaye repose entre vos mains.

Ne manquez pas cette expérience unique qui marquera vos mémoires à jamais. Rassemblez votre équipe et réservez dès aujourd’hui votre session de jeu pour vivre une expérience inoubliable.

Toute l’année groupe de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:45:00

fin : 2024-02-23 20:45:00

Place de l’Abbaye Musée de l’Abbaye

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement ESCAPE GAME VOL AU MUSÉE Saint-Claude a été mis à jour le 2024-02-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE