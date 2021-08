Escape-game : visite-enquête dans l’hôtel particulier Lepoutre ARA – Autour des Rythmes Actuels, 18 septembre 2021, Roubaix.

ARA – Autour des Rythmes Actuels, le samedi 18 septembre à 14:00

Une étonnante visite guidée / enquête dans l’hôtel particulier Lepoutre, bâtiment à l’histoire riche et tumultueuse qui héberge aujourd’hui les activités de l’ARA. En équipe, vous voyagerez dans le temps pour résoudre de nombreuses énigmes et venir en aide à des musicien·ne·s en mal d’inspiration et de partition. Le concert pourra-t-il avoir lieu ? Cela dépendre de votre sagacité et de votre sens de l’observation et de déduction… on compte sur vous ! Escape game / visite-enquête réalisée en collaboration avec les sympathiques équipes de Prismatik, coopérative roubaisienne fournisseuse de « solutions ludiques pour besoins uniques ». Durée : 1h (2 sessions proposées, à 14h30 et 16h30) Jauge : 10 personnes Public : Public familial – à partir de 7 ans Modalité : gratuit – sur réservation préalable au 03 20 28 06 50

Sur réservation

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00