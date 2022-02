Escape game virtuel “Panique à Sexisme City !” Grateloup-Saint-Gayrand, 12 mars 2022, Grateloup-Saint-Gayrand.

Escape game virtuel “Panique à Sexisme City !” Café du Temple d’Amaçada 3 Place de la République Grateloup-Saint-Gayrand

2022-03-12 15:00:00 – 2022-03-12 17:00:00 Café du Temple d’Amaçada 3 Place de la République

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

EUR 1 10 “Super Macho et sa bande” ont pris le contrôle d’une ville qu’ils ont rebaptisée “Sexisme City”.

Les femmes ont perdu tous leurs droits ! La mission des joueurs et joueuses : aider les femmes à les retrouver pour rétablir l’égalité et libérer la ville. Sur le parcours de la reconquête, des pionnières du féminisme et des femmes engagées donnent des indices.”

– Cet escape game numérique permet de découvrir l’histoire de l’acquisition des droits par les femmes et de réfléchir à l’égalité femmes-hommes.

– Renseignements et réservation obligatoire avant le mercredi 9 mars.

+33 6 70 33 30 76

