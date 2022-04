Escape game Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Escape game Villeneuve-sur-Yonne, 21 avril 2022, Villeneuve-sur-Yonne. Escape game Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

2022-04-21 – 2022-04-21 Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne Yonne EUR 0 0 Des artistes disparus…Une maison à vendre…une photo retrouvée.

Tels sont les premiers indices de cette enquête, pour découvrir qui étaient les Nabis. culture-animations@villeneuve-yonne.fr +33 3 86 83 02 48 http://www.villeneuve-yonne.fr/ Des artistes disparus…Une maison à vendre…une photo retrouvée.

Tels sont les premiers indices de cette enquête, pour découvrir qui étaient les Nabis. Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Villeneuve-sur-Yonne Adresse Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Departement Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-yonne/

Escape game Villeneuve-sur-Yonne 2022-04-21 was last modified: by Escape game Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 21 avril 2022 Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Yonne