Escape game végétal ! Montardon Montardon Catégories d’évènement: Montardon

Pyrénées-Atlantiques

Escape game végétal ! Montardon, 30 avril 2022, Montardon. Escape game végétal ! Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon

2022-04-30 – 2022-04-30 Route de Pau Cueillette de l’Aragnon

Montardon Pyrénées-Atlantiques Montardon EUR 65 65 Serez-vous capable de vous échapper de la serres expérimentale ?

Un lieu d’expériences végétales mystérieux et plein de secrets…

En famille ou entre amis.

Créneaux privatisés de 2 à 6 participants.

+33 5 59 40 61 52

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon

