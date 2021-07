Escape Game Vains, 11 août 2021-11 août 2021, Vains.

Escape Game 2021-08-11 – 2021-08-11

Vains Manche Vains

Les mercredis 7, 28 juillet et 11, 25 août, à 11h, 14h30 et 16h, venez aider le saunier à retrouver son passavant avant que les gabelous, les douaniers du sel, ne viennent vous arrêter !

Enfermés dans une salle, vous devrez résoudre les énigmes et prouver vos talents de sauniers si vous voulez échapper aux galères…

En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, nos horaires d’ouverture et la programmation de nos évènements sont susceptibles d’être modifiés. Les mises à jours sont disponibles sur notre site internet, patrimoine.manche.fr

Les mercredis 7, 28 juillet et 11, 25 août, à 11h, 14h30 et 16h, venez aider le saunier à retrouver son passavant avant que les gabelous, les douaniers du sel, ne viennent vous arrêter !

Enfermés dans une salle, vous devrez résoudre les énigmes et…

musee.vains@manche.fr +33 2 33 89 06 06 http://www.patrimoine.manche.fr/

Les mercredis 7, 28 juillet et 11, 25 août, à 11h, 14h30 et 16h, venez aider le saunier à retrouver son passavant avant que les gabelous, les douaniers du sel, ne viennent vous arrêter !

Enfermés dans une salle, vous devrez résoudre les énigmes et prouver vos talents de sauniers si vous voulez échapper aux galères…

En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, nos horaires d’ouverture et la programmation de nos évènements sont susceptibles d’être modifiés. Les mises à jours sont disponibles sur notre site internet, patrimoine.manche.fr

dernière mise à jour : 2021-06-29 par Réseau Sites et Musées