2023-02-11 15:00:00

Escape game urbain : Le Carnaval de Cyrano

Bergerac, mois de février d'une année inconnue. Les préparatifs du carnaval mettent la ville en effervescence. Une fête grandiose s'annonce, mais Cyrano est un peu en retard. À vous de l'aider pour créer la plus belle fête de carnaval que la ville n'ait jamais connu ! Plus de 2 heures de parcours à mi-chemin entre l'escape game et le rallye urbain pour vous permettre de découvrir autrement le patrimoine de Bergerac par équipe de 4 à 6 personnes.

+33 6 87 55 21 21

