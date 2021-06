Montpellier CAUE de l'Hérault Hérault, Montpellier Escape Game : Un voyage dans le temps, parsemé d’énigmes CAUE de l’Hérault Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Jeu d’évasion créé par le CAUE de l’Hérault sur mesure pour célébrer ses 40 ans ! 40 ans – 40 minutes : C’est le temps que vous aurez pour remonter le temps et tenter de découvrir le passé surprenant de notre bâtiment. Jeu animé par un des professionnels du CAUE 34. Équipe de 4 participants minimum * – Maximum 6 participants / créneau horaire. Quand vous vous inscrivez en ligne, vous devez déjà avoir votre groupe constitué. Ce jeu ne se prête pas à une participation individuelle, et une complicité est nécessaire au sein de l’équipe. Adapté aux enfants à partir de 8 – 10 ans. Équipes d’adultes autorisées. Si dans l’équipe que vous inscrivez, il y a des enfants de moins de 10 ans, la présence d’au moins un adulte dans l’équipe est obligatoire. * Le CAUE 34 se réserve le droit de refuser tout groupe ne répondant pas à ces règles.

