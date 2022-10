Escape game – Un vol oublié

Cher agent, depuis que la machine temporelle a été créée, des criminels voyagent dans le passé pour changer l’Histoire. On ne peut pas les laisser faire… C’est pourquoi nous avons créé l’agence Atlantide : Pour protéger l’Histoire.

En tant qu’agent, tu dois voyager dans le passé pour combattre les criminels dont le but est de changer les faits historiques du passé. Lucas, ton agent de liaison, entrera bientôt en contact avec toi pour la mission suivante :

Luc Panazene, soupçonné de vol dans le passé, a été surpris avec une œuvre de Paul Cézanne. Nous pensons qu’il en aurait caché d’autres !

Remontez dans le temps et retrouvez les œuvres manquantes.





● Visite à pied, avec son smartphone

● Télécharger l’application Atlantide(avec wifi ou 4G)

● Départ de l’office de tourisme pour récupérer son code pour télécharger la mission

● Langue : en français

● Durée : 1h15mn environ

