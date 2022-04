Escape game : “Tremblement de terre aux thermes de Barèges” Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées

Escape game : “Tremblement de terre aux thermes de Barèges” Barèges, 15 juillet 2022, Barèges. Escape game : “Tremblement de terre aux thermes de Barèges” Cinéma “Le Refuge” BAREGES Barèges

2022-07-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-26 Cinéma “Le Refuge” BAREGES

Barèges Hautes-Pyrénées Venez relever le défi en famille sur inscription auprès de l’office de tourisme de Barèges. Vous êtes aux thermes pour une séance détente. Tout à coup, vous entendez un bruit sourd et sonore. Le sol se met à trembler. Les plafonds et murs se fissurent. En quelques instants, une brèche s’ouvre sous vos pieds. Vous traversez le plancher et vous vous retrouvez dans la salle des machines. L’issue est bloquée par les gravats. La tuyauterie fuit énormément. Vous avez une heure devant vous avant que l’eau n’inonde toute la salle. Grâce aux indices laissés par les techniciens, vous devez trouver le moyen d’accéder à la vanne centrale qui vous permettra de couper le système d’alimentation. Venez relever le défi en famille sur inscription auprès de l’office de tourisme de Barèges. Cinéma “Le Refuge” BAREGES Barèges

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Barèges, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Barèges Adresse Cinéma "Le Refuge" BAREGES Ville Barèges lieuville Cinéma "Le Refuge" BAREGES Barèges Departement Hautes-Pyrénées

Barèges Barèges Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bareges/

Escape game : “Tremblement de terre aux thermes de Barèges” Barèges 2022-07-15 was last modified: by Escape game : “Tremblement de terre aux thermes de Barèges” Barèges Barèges 15 juillet 2022 Barèges Hautes-Pyrénées

Barèges Hautes-Pyrénées