Escape Game : traqueurs d’intox ! Médiathèque Mérignac, 22 mars 2022, Mérignac. Escape Game : traqueurs d’intox !

du mardi 22 mars au vendredi 25 mars à Médiathèque Mérignac

Les autorités sont sur le point de décréter un couvre-feu général ! Les médias et les réseaux sociaux ne parlent que de ça : la ville semble menacée par une invasion de créatures inconnues ! Mais tout ceci ne pourrait bien être qu’une supercherie, un hoax mis en place par de mystérieux individus… Vous avez 45 minutes pour le prouver ! _Sur inscription / À partir de 12 ans_ Dans le cadre de La Semaine de la Presse, retrouvez à la Médiathèque de Mérignac un escape game autour des fakes news ! Un sujet d’actualité ! Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T17:30:00 2022-03-22T18:30:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T15:00:00;2022-03-24T17:30:00 2022-03-24T18:30:00;2022-03-25T17:30:00 2022-03-25T18:30:00

